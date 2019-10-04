Ирина Текслер стала гостьей на открывшейся книжной ярмарке

Первая леди приобрела два издания для домашней библиотеки.

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В Челябинске открылась Южноуральская книжная ярмарка, которая по масштабам превосходит все подобные мероприятия, проводимые когда-либо на территории УрФО. Участие в ней приняли более 40 издательств, авторов и компаний, которые занимаются продажей книг.

Почетным гостем в день открытия на ярмарке стала первая леди Челябинской области. Ирина Текслер, ознакомившись с представленной литературой, не смогла уйти с пустыми руками: купила книгу «Это футбол, игра изменившая мир» для сына Миши, так как мальчик очень увлекается игрой в мяч, а также приобрела произведение самого молодого автора -участника ярмарки.

«Должна же я с такой прекрасной ярмарки привезти книгу сыну», — отметила Ирина Текслер.

Южноуральская ярмарка — самый крупным литературный фестиваль в УрФО. В городе она проходит уже в 20-тый раз. В ней приняли участие представители более 40 издательств, авторов, книготорговых компаний не только Челябинской области, но и Санкт-Петербурга, Москвы и Екатеринбурга.

«Таких выставок не делает ни одна центральная библиотека регионов в УрФО. Это смело, это очень сложно, это 40 мероприятий, это 6 хэдлайнеров, это два дня активной работы, новое пространство, тысячи людей, море книг, — это удивительно интересно», — рассказала Наталья Диская, директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки

Последними к участию в ярмарке присоединились молодые мамы. Анна Какоулина — одна из них: у нее четверо детей и свое издательство, о котором она приехала рассказать из Москвы.

«Для каждого возраста у нас свои фишки и свои секреты. Для маленьких детей у нас книги красочные. Для старших детей у нас повести. Есть подростковая литература. Мы поняли, что ориентироваться нужно на возраст героя. То есть если ребенку пять лет, то и герою должно быть столько же. Сейчас книжный рынок на подъеме. Очень много современных авторов», — рассказала Анна Какоулина.

Тема выставки в этом году — «Эпоха постдиджитал». На площадках пройдут более 40 мероприятий для читателей, среди которых встречи с интересными авторами: Романом Сенчиным, Ниной Дашевской, Алексеем Сальниковым, Павлом Корневым. Посетители выставки смогут окунуться в прекрасный мир чтения и общения.

«Мы как библиотекари стали замечать, что люди устали от новых технологий, они стремятся к личному общению с книгой. Поэтому мы разделили программу на 4 блока: книги, люди, идеи, творчество. Идеи — это лекторий, книги — это встречи с издательствами, люди — это общение с авторами, творчество — мастер-классы, которые мы организовали для посетителей», — рассказала Наталья Соловьева, заместитель директора челябинской областной научной библиотеки.

Организаторы ожидают, что Южноуральскую книжную ярмарку посетят несколько тысяч участников. Ярмарка пройдет, в Выставочном зале Союза художников России с 4 по 5 октября. С программой ярмарки можно ознакомиться здесь.