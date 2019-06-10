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сегодня в 16:33
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/ Алексей Текслер обозначил векторы развития Миасса

Алексей Текслер обозначил векторы развития Миасса

Условия жизни в городе должны стать комфортными для каждого.
сегодня в 18:19
  |  Политика

Как должен развиваться Миасс, рассказал Алексей Текслер на встрече с союзом «За развитие Миасса». Глава региона сразу обозначил, что ему нравится название организации и цели, благодаря которым Миасс должен выйти из кризиса.

Кроме того, Алексей Текслер вновь обратился к сравнению городов с «дойной коровой», отметив, что Миасс нельзя растаскивать по интересам, и все представители власти и бизнеса, руководители крупных предприятий, должны в первую очередь думать о благополучии людей.

Никто не должен паразитировать на экономике города и района, делить его на зоны влияния, это надо помнить, а кому-то напоминать акцентировано, жестко, чтобы перестали набивать карманы за счет города и жителей. Сегодня все усилия городской администрации депутатов всех конструктивно настроенных общественных сил должны быть направлены на повышение качества жизни населения города, создание благоприятных условий для ведения бизнеса. От руководства Миасса я жду ответственности по развитию территорий, диалога с бизнесом. Роль компаний и предприятий в этом процессе крайне высока. Рассчитываю на вашу ответственность и желание изменить к лучшему жизнь в родном городе. Готов вам помогать в этом.— сказал Алексей Текслер.

Напомним, что в Миассе Алексей Текслер был 10 июня. Глава региона ознакомился с работой ГРЦ имени Макеева, а также автозавода «Урал». Также Алексей Текслер познакомился с известным путешественником Федором Конюховым и предложил ему стать послом Челябинской области в мире.

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