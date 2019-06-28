Алексей Текслер встретился с «Лидерами России»

На мероприятии обсудили важные для Челябинской области задачи.

Глава Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 28 июня, встретился с участниками конкура «Лидеры России» 2018–2019 годов. Во время вступительного слова руководитель региона подчеркнул, что Южный Урал нуждается в перспективных и профессиональных кадрах для решения самых важных задач.



Области нужны талантливые лидеры, инициативные, ответственные управленцы, команда единомышленников. Это позволит реализовать уже начатые проекты и создавать новые. Вы все не просто участники, а полуфиналисты и финалисты конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов, и хотя идея конкурса не предусматривает обязательные карьерные изменения, я убежден, что каждый из вас настроен на дальнейший профессиональный рост. Надеюсь, вы получили хороший опыт, полезные деловые контакты, новые идеи и теперь можете использовать все это в своей деятельности на благо региона. — сказал Алексей Текслер.

Затем Алексей Текслер вместе с участниками конкурса обсудили проекты и нерешенные вопросы, а также инициативы молодых лидеров России.



Напомним, «Лидеры России» — конкурс для руководителей. Участие в нем позволяет выиграть образовательный грант в размере 1 миллиона рублей, а также пройти комплексную оценку лидерских компетенций и стать участником программы развития кадрового управленческого резерва.

