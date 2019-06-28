Алексей Текслер поздравил выпускников школы, в которой учился

Глава региона встретил учителей, которые вели у него уроки.

Глава Челябинской области Алексей Текслер приехал вручить аттестаты ученикам школы № 71 в Челябинске. Выбор учебного заведения не случаен, именно здесь в детстве шесть лет проучился Алексей Текслер. К выпускникам руководитель области обратился с напутственным словом, в котором напомнил, что совершать ошибки — нормально, главное — вовремя их исправить.



После посещения школы у главы региона остались только приятные воспоминания.



Самое замечательное, когда бываешь в местах, где прошло детство, сразу приходят воспоминания, приходят картинки. Я здесь учился много лет, здесь до сих пор есть учителя которых я помню. Я испытываю ностальгию, находясь здесь, вспоминаю эпизоды и моменты. Помню кабинеты, не изменилась входная группа и столовая. Я испытал очень сильные чувства, находясь здесь, и рад за ребят, которые выпускаются. Надеюсь, они будут испытывать такие же теплые чувства, вспоминая школу. — поделился впечатлениями от посещения Алексей Текслер.

Глава региона оставил пожелания в книге школьного музея, а также поблагодарил учебное заведение за путевку в жизнь.

