Начальника управления проектной деятельности назначили в Челябинской области

Постановление 7 июля подписал губернатор Алексей Текслер.

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В Челябинской области официально назначен начальник управления проектной деятельности. Согласно постановлению, которое во вторник, 7 июля, подписал глава региона Алексей Текслер, пост заняла Светлана Мишукова.

С января 2020 года Мишукова исполняла обязанности руководителя управления. С момента подписания постановления она назначена на этот пост на постоянной основе. Ранее она была замруководителя Главного контрольного управления Челябинской области.

Напомним, управление проектной деятельности стало структурным подразделением правительства региона в конце прошлого года. Оно призвано обеспечивать координацию и оперативный контроль реализации национальных проектов.