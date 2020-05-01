«Наши задачи — сохранить занятость и социальные гарантии»: Алексей Текслер провёл совещание с профсоюзами

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи.

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Глава Челябинской области Алексей Текслер провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи с представителями федерации региональных профсоюзов, в ходе которого стороны обсудили такие задачи, как сохранение трудовых коллективов и меры поддержки медицинских работников.

В начале совещания губернатор поздравил южноуральцев с Первомаем и отметил, что для профсоюзов этот праздник можно считать профессиональным, поскольку в его основе лежит защита интересов работающего человека.

«Наши с вами главные задачи — это поддержка занятости и сохранение трудовых коллективов и базовых социальных гарантий. Ии нам важно не только отстоять интересы работников, но и сохранить баланс во взаимоотношениях с работодателями и властью»,— сказал губернатор.

Согласно соглашению, действующему в Челябинской области, предприятия обязаны обеспечить опережающий рост зарплаты относительно размера индекса цен на товары и услуги. Но губернатор предложил вынести на широкое общественное обсуждение предложения в новое соглашение до 2023 года. С учетом пандемии коронавируса глава региона предложил закрепить в новом соглашении дополнительные обязательства для работодателей и работников соблюдать противоэпидемиологические требования.

«Самое главное — достижение общих целей, прежде всего, роста доходов работников предприятий и организаций всех форм собственности. А это, в свою очередь, станет стимулом экономического и социального развития нашего региона»,— добавил Алексей Текслер.

Кроме того, губернатор напомнил о стимулирующих выплатах медикам, которые поступают как из регионального, так и федерального бюджетов. Например, за март выплаты из областного бюджета получили более 3 тысяч медиков, 245 из них получили доплаты ещё и за счёт федерального бюджета.

«Информацию о дополнительных мерах поддержки, которые мы ввели сейчас, в период пандемии, также нужно максимально донести до медиков, чтобы не возникало лишнего психологического напряжения, чтобы люди были уверены, что их труд будет оценен»,— резюмировал глава региона.

В пресс-службе правительства Челябинской области напомнили, что стимулирующие выплаты рассчитываются с учетом фактически отработанного времени и ограничены установленными максимумами.