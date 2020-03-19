Первая леди Челябинской области рассказала о буднях губернатора

Ирина Текслер о первом визите в Челябинск, спортивных выходных и социальной жизни.

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Первая леди Челябинской области, супруга губернатора Алексея Текслера Ирина рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ о своем муже. В уникальном интервью она делится первыми воспоминаниями о Челябинске, а также впечатлением о городе после переезда.

«Первое впечатление о Челябинске у меня появилось еще в 2002 году. Мы приехали знакомиться с родственниками Алексея Леонидовича. Тогда был май, стояла хорошая погода, кругом было много зелени. Шашлыки, озера, гитары. Здесь очень красиво с точки зрения природы. Когда мы переехали сюда в 2019 году, мы начали много гулять, ходить пешком. Сразу же захотелось "отремонтировать" Челябинск», — рассказывает первая леди региона.

Ирина Текслер отмечает, что глава региона много работает, совершенно себя не жалея.

«Я должна заботиться о нем, о его здоровье. Он работает 24 на 7, совершенно не уделяет себе время, я вынуждена "наседать", потому что он, как и любой мужчина, не любит заниматься оздоровительными процедурами», — подчеркивает Ирина Текслер.

Редкие выходные губернатор проводит со своей семьей. Вместе с женой Ириной и сыном Михаилом Алексей Текслер отдает предпочтение активным видам отдыха.

«У нас спортивная семья. Когда у Алексея Леонидовича выпадает выходной, зимой мы обязательно едем в Магнитогорск на Банное, либо в "Солнечную долину"», — рассказывает Ирина Текслер.

Как отмечает первая леди, всю зиму им везло с погодой: они катались на лыжах, ели на природе и проводили время вместе.