Алексей Текслер: «Наш регион вошел в топ-10 инвестиционно привлекательных регионов страны»

Губернатор Челябинской области рассказал о результатах Петербургского международного экономического форума — 2021 для Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в социальной сети «Инстаграм» сообщил о результатах Петербургского международного экономического форума — 2021 для Челябинской области. По словам главы региона, форум получился очень успешным.

«Завершаем работу на питерском экономическом форуме. Обширная, активная повестка. Большое количество встреч. Но самый главный итог — это то, что наш регион вошел в топ-10 инвестиционно привлекательных регионов страны впервые за новейшую историю. Нас с вами похвалил президент на пленарной сессии. Что это значит? Это значит для всех городов Челябинской области новые возможности, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест. Продолжим активно работать в этом направлении»,— сообщил Алексей Текслер.

Напомним, накануне, 4 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин отдельно отметил рост инвестиционной привлекательности Челябинской области в 2020 году. Он подчеркнул, что регион показал «хорошую динамику» в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив, поднявшись в 25-й на 9-ю строчку списка всего за один год.

Кроме того, в рамках форума губернатор Челябинской области подписал соглашения с главами Республики Ингушетия, Тамбовской и Астраханской областей. Двустороннее сотрудничество будет направлено на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и активизации партнерских отношений между организациями регионов.