Челябинская область претендует на федеральную дотацию за инвестиционный вычет

Южный Урал сможет возместить часть выпадающих доходов и укрепить бюджет

Регионы России, которые предоставляют предпринимателям возможность пользоваться инвестиционным вычетом по налогу на прибыль (ИНВ), могут возместить часть выпадающих доходов. Правила распределения дотаций на эти цели в 2021 году утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В число субъектов Федерации, где действует инвествычет, входит и Челябинская область.

«ИНВ — один из механизмов поощрения инвестиционной активности. В тех регионах, где он действует, предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет, на сумму до 90% от объема инвестиций в развитие своего бизнеса. Территории, предоставляющие предпринимателям возможность пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, смогут получить до 200 млн рублей за каждую компанию. В правилах есть оговорка, что организация не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, финансами или страховой деятельностью», — сказано в сообщении на сайте правительства РФ.

Для получения дотации региону нужно утвердить план по созданию системы сопровождения инвестиционных проектов. Она предусматривает формирование интерактивной инвестиционной карты, запуск специального реестра и создание механизмов устойчивой коммуникации между бизнесом и органами власти.

Как сообщает пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области, регион внедрил ИНВ в числе первых в России в 2019 году по поручению губернатора Алексея Текслера. Южноуральские предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет, до 8,5% и тем самым возместить до 90% от объема инвестиций в развитие своего бизнеса. В 2019 году шести компаниям Челябинской области, воспользовавшимся ИНВ, удалось компенсировать 33,5 млн рублей инвестиций. По предварительным данным налоговой службы, за 2020 год почти 10 организаций заявили о намерении компенсировать 266 млн рублей.

«В число получателей льготы изначально региональные законодатели включили участников национального проекта „Производительность труда и поддержка занятости“ и промышленных кластеров, а также налогоплательщиков, производящих пожертвования в отношении государственных и муниципальных учреждений в области культуры. В 2020 году этот список пополнился резидентами и управляющими компаниями индустриальных (промышленных) парков; организациями в области образования, здравоохранения, гостиничного бизнеса, производства текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из нее; организациями, осуществляющими в регионе капвложения в строительство, реконструкцию объектов обращения с твердыми коммунальными отходами», — отметили в пресс-службе регионального Минэкономразвития.

В постановлении, опубликованном на сайте правительства РФ, сказано, что принятое решение простимулирует использование механизма инвестиционного налогового вычета и позволит укрепить финансовую устойчивость региональных бюджетов.