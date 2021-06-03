Алексей Текслер подписал соглашения с главами трех регионов

Двустороннее сотрудничество Южный Урал будет развивать с республикой Ингушетия, Тамбовской и Астраханской областями

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашения с главами трех субъектов Российской Федерации. Соглашения с республикой Ингушетия и Тамбовской областью о двустороннем взаимовыгодном сотрудничестве уже действовали раннее, сегодня они были обновлены. С Астраханской областью заключено впервые.

Со стороны Челябинской области документы подписал губернатор Алексей Текслер, со стороны регионов — глава республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов, глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

«Соглашения направлены на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и активизации партнерских отношений между организациями регионов. Они призваны содействовать развитию межрегиональной кооперации и укреплению связей в таких сферах, как промышленность, транспорт, информационные технологии и связь, агропромышленный комплекс, торговля и сфера услуг, пищевая и перерабатывающая промышленность, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, топливно-энергетический комплекс, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, социальная сфера, молодежная политика и в других областях», — прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

У Челябинской области уже 60 действующих межрегиональных соглашений.