Алексей Текслер и Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве

Оно рассчитано до 2024 года.

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Сегодня, 1 октября, в правительстве Челябинской области состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Текслера и президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

Стороны обсуждали взаимодействие между двумя регионами. Затем, Алексей Текслер и Рустам Минниханов подписали соглашение о сотрудничестве. В нем прописаны 14 разных направлений сотрудничества, а также план мероприятий до 2024 года.

«Южный Урал с Татарстаном связывают давние тесные деловые связи и гуманитарные контакты. Между регионами неоднократно заключались подобные соглашения и сегодня было подписан очередной документ», — сообщили в правительстве Челябинской области.

Новое соглашение отличается расширенными разделами совместных мероприятий в сферах торгово-экономического, инвестиционного и инновационного сотрудничества, сельского хозяйства, здравоохранения и образования. Также в направлениях охраны окружающей среды, обеспечения экологической безопасности, культуры и туризма.

Более четко выставлены акценты в сотрудничестве в сфере реализации государственной национальной политики, цифровизации экономики, информатизации и связи, по обмену опытом в подготовке концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства.

Затем Рустам Минниханов поблагодарил губернатора Алексея Текслера за гостеприимство и пригласил представителей Челябинской области в Татарстан, чтобы поделиться опытом.