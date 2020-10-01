Алексей Текслер и Рустам Минниханов возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю

Монумент Герою Советского Союза установлен на улице Пушкина.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава Татарстана Рустам Минниханов возложили цветы к памятнику Мусе Джалилю. Монумент установлен напротив кинотеатра имени Пушкина.



Церемония состоялась в четверг, 1 октября. Памятник Мусе Джалилю появился в Челябинске в октябре 2015 года. Скульптура мастера Баки Урманче из серии «Портреты в камне» стала подарком Южному Уралу от Татарстана. Руку к её появлению в Челябинской области приложил региональный конгресс татар. Отметим, что имя Мусы Джалиля носит школа № 81 в Тракторозаводском районе города, а также улица в микрорайоне «Парковый».

Муса Джалиль — советский татарский поэт, журналист и военный корреспондент. В 1941 году его призвали на фронт, спустя год он попадает в плен, а затем в составе подразделения Вермахта — «Идель-Урал» Муса Джалиль организовывает среди его участников нелегальную группу, которая помогает в освобождении узников немецких концлагерей. В 1943 году его арестовали за подобную деятельность, а 25 августа 1944 — казнили. Добавим, Муса Джалиль является кавалером звания Герой Советского Союза и лауреатом Ленинской премии.

Напомним, ранее главы Челябинской области и Татарстана посетили церемонию открытия памятника поэту Габдулле Тукаю. Он появился в сквере на улице Воровского. На Южном Урале он побывал в 1912 году. Во время торжественной церемонии Алексей Текслер отметил, что на Южном Урале проживает многонациональный народ, а Рустам Минниханов поблагодарил руководство Челябинской области.