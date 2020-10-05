Алексей Текслер навестил свою школьную учительницу

Радостная встреча состоялась накануне профессионального праздника преподавателя.

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Сегодня, 5 октября, в России отмечается День учителя. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил всех педагогов Южного Урала с профессиональным праздником и отметил, что этот день одинаково дорог как взрослым, так и детям, поскольку в жизни каждого человека был свой Учитель, который навсегда остался в его памяти.

«Ваша работа во все времена была подвижнической. Она требует постоянного напряжения, полной отдачи и душевных, и физических сил. Требует времени, которого порой не хватает для себя и своих близких. Требует терпения, выдержки и такта, чтобы всегда оставаться примером для своих учеников. Большое спасибо вам за этот большой труд. Пусть ученики радуют вас своими успехами. Доброго здоровья вам, счастья и благополучия»,— сказал губернатор.

Алексей Текслер тоже помнит своих учителей и накануне праздника заехал поздравить преподавателя иностранных языков Екатерину Александровну Жернакову. По его словам, она не только давала ученикам знания, но и дарила им свои тепло и заботу, которые они запомнили на всю жизнь.

«Екатерина Александровна проработала в 71-й школе 33 года, сейчас на пенсии. Удивительно, как хорошо она помнит наш класс, ребят, разные случаи из школьной жизни! Благодарен всем своим учителям за то, что вкладывали в нас свою душу. Уверен, что вы можете сказать это и о ваших педагогах»,— отметил Алексей Текслер.

Также губернатор Челябинской области призвал южноуральцев вспомнить своих учителей, позвонить им или написать сообщение. Не только тем, кто ещё работает в школе, но и тем, кто уже на заслуженном отдыхе.