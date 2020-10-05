Инициативы по экономической поддержке регионов выдвинул Алексей Текслер

Губернатор принял участие в парламентских слушаниях Совета Федерации.

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Алексей Текслер принял участие в парламентских слушаниях Совета Федерации России по вопросу формирования бюджета. Губернатор Челябинской области сегодня, 5 октября, работает в Москве. С трибуны Совфеда глава региона выразил благодарность Парламенту за поддержку регионов и оперативное принятие решения на законодательном уровне, передаёт пресс-служба правительства Челябинской области.



«Так, еще на год снят ряд бюджетных ограничений для регионов, в частности, на привлечение дополнительных кредитов из-за снижения собственных доходов к уровню 2019 года и расходов на борьбу с коронавирусом и его последствиями. Также принято решение сдвинуть сроки погашения федеральных бюджетных кредитов на период после 2025 года и засчитывать расходы на реализацию национальных проектов»,— рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области.

В ходе слушаний губернатор как руководитель рабочей группы Госсовета «Экономика и финансы» выступил с инициативами, которые по его мнению поспособствуют восстановлению и укреплению ситуации в регионах. Для этого необходимо снять ограничения в соглашениях министерства финансов страны с субъектами, а также в нормативно-правовой базе, на основании которой они заключаются.

«Обеспечить неприменение к регионам мер ответственности за превышение предельных показателей в соглашениях о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам. Пересмотреть в соглашениях с Минфином о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам предельные показатели, исходя из возможности привлекать в ближайшие три года заимствования для финансирования дефицитов бюджетов в объеме 15% от налоговых и неналоговых доходов. Обеспечить возможность привлекать кредиты по ставке не выше „ключевая + 1%“. Сейчас сложно привлечь кредиты на этих условиях. Регионы заинтересованы в таких условиях. Внести изменения в постановление Правительства РФ — исключить обязательства по росту налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов в 2020 году с внесением соответствующих изменений в соглашения на текущий год, а также не предусматривать такое обязательство в соглашениях и на 2021 год», — озвучили список инициатив в пресс-службе областного правительства.

Дополним, что для поддержки регионов губернатор использует ресурс для поисков средств на федеральном уровне. Отмечается, что при принятии решений, которые снижают доходы, но увеличивают расходы регионов, необходимо предусмотреть компенсацию на весь срок потерь. Губернатор Челябинской области подчеркнул, что процедура оценки таких выпадающих доходов будет проводиться на площадке рабочих групп Госсовета.