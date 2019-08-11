Наталья Котова проведёт очередное рабочее совещание

Всё самое интересное вы сможете увидеть в режиме «онлайн».

В понедельник, 12 августа, пройдёт аппаратное совещание с главами районов Челябинска.

Регулярно администрация Челябинска начинает рабочую неделю совещанием под руководством врип главы города Натальей Котовой, где обсуждаются все проблемные вопросы столицы Южного Урала.

Уже второй месяц как временно исполняющая полномочия мэра Челябинска контролирует ход совещания: главы районов города докладывают ей о текущем положении дел и строят рабочие планы на предстоящую неделю. Наталья Котова, в свою очередь, даёт поручения чиновникам, а также делает точные, местами резкие замечания.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции аппаратного совещания в понедельник, 12 августа, в 9:00 на сайте 1obl.tv. Оставайтесь в курсе политической жизни города.