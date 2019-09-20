«С корабля на бал»: сразу из театра драмы Алексей Текслер отправился в ЧВВАКУШ

Посещение ДШИ стало первой рабочей встречей нового губернатора Челябинской области.

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Детскую школу искусств в поселке ЧВВАКУШ открыли недавно, раньше творчеством дети занимались в местном клубе. В марте этого года здание признали аварийным, классы школы искусств остались без помещения. Тогда было принято решение о строительстве нового здания. ДШИ посещают 360 детей в возрасте от трех до восемнадцати лет. Преимущественно это дети военных летчиков, проживающие в близлежащих домах, но приезжают ученики и из соседних районов.

«В этой школе искусств дети занимаются по всем направлениям: ИЗО, пение, музыкальные инструменты, вокал. Школа оборудована по современным стандартам. Школы искусств в Челябинске все работают на высоком уровне, их ученики добиваются успехов не только в Челябинске, но и едут в московские школы», — рассказала начальник управление культуры города Челябинска возглавила Элеонора Халикова.

Губернатор Челябинской области приехал в школу, чтобы посмотреть на новое здание и познакомиться с произошедшими изменениями. Алексей Текслер посетил учебные классы, пообщался с детьми и рассказал, что сам тоже обладает тягой к творчеству: иногда играет на гитаре.

«Дополнительное образование необходимо для развития ребенка. Ребенку нужно воплощать свои знания и умения не только в учебе, но и в творчестве, и в спорте, и в других активностях. Мы будем на уровне области, на уровне всех наших муниципалитетов поддерживать это направление», — отметил Алексей Текслер.

Во время знакомства с новым зданием ДШИ Алексей Текслер пообщался с детьми, которые занимаются в стенах творческой школы. Ученики очень довольны, а это, по мнению губернатора, самая главная положительная оценка проделанной работе.