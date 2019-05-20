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/ Алексей Текслер пояснил претензии к новой схеме развития общественного транспорта в Челябинске

Алексей Текслер пояснил претензии к новой схеме развития общественного транспорта в Челябинске

Глава региона подчеркнул, что в концепции его не устроило сразу несколько пунктов.
сегодня в 18:46
  |  Общество

Новую схему развития общественного транспорта Челябинска, представленную на прошлой неделе, не принял Алексей Текслер. Главу региона не устроил объем информации, которую ему предоставили. Таково мнение мэра Челябинска Владимира Елистратова.

По данной концепции у нас еще не было должного обсуждения, те претензии, которые были высказаны, они взяты в работу, сейчас мы их дорабатываем. Этот процесс в работе, там нет, как таковых, претензий. Там есть претензии по объему информации, которая была предоставлена. Это дежурные рабочие вопросы. — сообщил на аппаратном совещании глава Челябинска Владимир Елистратов.

Глава региона во время общения с журналистами обозначил несколько пунктов, не устроивших его. Например, он подчеркнул, что во всем мире трамваи являются скоростным транспортом, а в Челябинске они ездят медленно.

Я отправил целую бумагу с приложением на десятки страниц, очень объемный документ. Я считаю, что просто выделить деньги на общественный транспорт — хорошо, но необходимо учитывать данные анализа пассажиропотоков, например. Во многом маршрутная сеть, существующая сегодня, была организована в прошлые периоды, а у нас все поменялось. На основе нового пассажиропотока нужно сделать новую транспортную модель. У нас широкие полосы для трамваев, а ездят они медленно. Нам нужно все переоборудовать! — подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер отметил, что при необходимости может опубликовать документ со своими предложениями по развитию общественного транспорта.

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