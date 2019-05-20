/ Алексей Текслер на примере своего двора объяснил, зачем менять схему распределения налогов в регионе

Инициатива прозвучала на встрече главы Челябинской области с депутатами ЗСО.

Алексей Текслер обозначил одну из главных проблем Челябинской области, мешающую благоустраивать муниципалитеты. Чтобы ее решить, глава региона предложил возвращать районам налоги в размере 60% или больше.

Функционал дали, поручения дали, а денег не дали. Понимаю, что отправление налогов — вещь, которую жители от нас сегодня ждут. — сказал Алексей Текслер.

Он отметил, что подобная проблема встречается не только в маленьких населенных пунктах, но и в Челябинске. Накануне Алексей Текслер посетил двор на ЧМЗ, где провел детство, и увидел выщербленный асфальт. Ямы в нем он сравнил со следами от мин. Чтобы такой проблемы не было в других районах, пояснил глава региона, нужно изменить планирование бюджета и количество выделяемых средств.

Это схема под будущий налоговый год, чтобы была возможность все спланировать, понимать, что делать, в том числе на уровне районов и муниципалитетов. Так что предложения прозвучали сейчас, но я уверен, что таким образом мы сможем улучшить ситуацию в местах, где люди живут и бывают каждый день. «Упрощенка» будет принята для всех муниципалитетов. — сказал Алексей Текслер.

Напомним, что вопрос подняли на встрече Алексея Текслера с депутатами ЗСО. Она состоялась впервые с 2010 года.