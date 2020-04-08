Алексей Текслер доложил президенту, как в регионе идет борьба с коронавирусом

Кроме того, губернатор рассказал, какие меры поддержки населения уже ввели в Челябинской области.

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Алексей Текслер сегодня, 8 апреля, принял участие в онлайн-совещании президента Владимира Путина. Обсуждение было посвящено главной теме в России на сегодня — вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции и мерам поддержки населения, которые оказывают регионы и федерация.

В Челябинская область переведена в режим повышенной готовности, в этом же направлении с учетом новых региональных и федеральных требований была переформирована работа медучреждений. В регионе развернули 1065 коек для приема зараженных коронавирусом. Этот показатель уже превысил тот, которые требовал Минздрав России. К 24 апреля их станет еще больше — 2 435 в 15 больницах. Они будут оборудованы всем необходимым, в том числе кислородом и аппаратами ИВЛ.

Из федерального бюджета область получила 1 миллиард 353 миллиона рублей. На эти деньги было закуплено оборудование и средства индивидуальной защиты для персонала,

Запас дезинфекторов, масок, перчаток и других средств рассчитан на 4 месяца. Кадрами больницы также укомплектованы: потребность во врачах закрыта на 92%, средним персоналом — на 100%.

«Нехватка восполняется за счет перевода специалистов из других госпитальных баз, привлечением клинических ординаторов. На сегодня в регионе развернуто 9 клинических баз для проведения лабораторных исследований на выявление возбудителя коронавирусной инфекции (7 региональных, 1 ФГБУЗ и 1 на базе ФМБА). За весь период проведено 13 тысяч 461 исследование. Ежесуточная мощность всех наших лабораторий составляет около 2 тысяч исследований», — отчитался Алексей Текслер.

Ведется в области активная работа и в части социально-экономической поддержки населения. Наравне с федеральными выплатами, в регионе были введены и свои. Так Алексей Текслер выступил с инициативой о выделении дополнительной помощи матерям, самостоятельно воспитывающим детей, а также многодетным семьям. 46,5 тысяч человек без каких либо заявлений получат по 5 000 рублей.

Одиноко проживающие инвалиды старше 65 лет от Правительства получат продуктовые наборы. Таких в области 40 тысяч человек.

«Из областного бюджета направим 105 млн рублей для дополнительных стимулирующих выплат не только медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом и группам риска, а также остальному персоналу, включая водителей скорой медицинской помощи, лаборантов, технический персонал. По нашим расчетам в целом в регионе выплаты получат 5 тысяч 610 человек, в том числе в стационаре — 1488 человек, в поликлинике и скорой медицинской помощи 4 тысячи 122 человек. За март 2020 года выплаты начислены 596 работникам», — добавил губернатор Челябинской области.

На стимулирующие выплаты из федерального бюджета будет потрачено более 128 миллионов рублей.