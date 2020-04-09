В Сатке школьники получат сухпайки вместо обедов в школе

Продуктовые наборы предоставят детям, бесплатно питавшимся во время очной учебы.

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В Саткинском районе школьники будут получать бесплатные продуктовые наборы. Об этом в своем аккаунте в «Инстаграм» сообщил Александр Глазков, глава Саткинского муниципального района.

«Семьи школьников Саткинского района, которые получали бесплатное или дотационное питание в общеобразовательном учреждении в течение всего учебного года, в период дистанционного обучения будут получать продуктовые наборы», — сообщает Александр Глазков.

Раз в десять дней школьникам будут предоставлены наборы из круп, фруктов, кондитерских и макаронных изделий.

Напомним, что вчера на брифинге министр образования Челябинской области Александр Кузнецов сообщил, что минобр не планирует вводить подобную практику на территории всего региона.

«Продуктовые наборы будут предоставлены только тем детям, которые получали бесплатное питание. Остальные дети, которые платили за питание, сухпаек получать не будут. У нас были выделены деньги на эти продукты, чтобы обеспечить горячим питанием бесплатно детей, которые в этом нуждаются. На это были направлены целевые средства», — сообщили в пресс-службе администрации Саткинского района.

Для того, чтобы получить продуктовый набор, родитель школьника, попадающего под данную категорию, должен написать заявление.