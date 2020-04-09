«Я в статистике»: пресс-секретарь Алексея Текслера рассказал, как отреагировал на новость о подтвержденном коронавирусе

Сергей Зюсь отмечает, что симптомов по-прежнему нет.

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Сегодня, 9 апреля, из новосибирской лаборатории «Вектор» пришел подтвержденный анализ на коронавирус пресс-секретаря губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Таким образом, число заразившихся этой болезнью на Южном Урале достигло 34 человек.

Сергей Зюсь уже четвертый день находится в больнице, сразу, как пришли условно-положительные результаты анализов. Он рассказал, что у него по-прежнему нет никаких симптомов болезни.

«На внутренних ощущениях это никак не сказалось. Если бы про вирус мне не сказали, то я бы и не узнал. Лечение консервативное — меня законсервировали в боксе и обеспечивают едой и лекарствами. Но вроде сегодня будет защищённая должным образом вылазка на рентген. Надеюсь, все будет благополучно», — поделился Сергей Зюсь на своей странице в социальной сети.

Он отмечает, что день на госпитализации, в основном, проводит в разговорах и комментариях. Успел даже дать интервью известному врачу-телеведущей Елене Малышевой.

Отметим, что все взятые анализы ближайших контактов Сергея показали отрицательные результаты. В том числе это касается губернатора, работников правительства и журналистов.

«Рад был слышать, что у всех моих контактов отрицательные анализы. Не хотел бы никого заразить. Надеюсь, это молекула добралась до меня на излете, на мне и остановится. А может быть, уже остановилась», — отметил Сергей Зюсь.

Пресс-секретарь главы региона также попросил всех южноуральцев беречь себя и продолжать сидеть дома. Ведь вирусом можно заразиться даже никуда не съездив.

Напомним, что сегодня утром, после известий о том, что у Сергея Зюся подтвержден коронавирус, Алексей Текслер самоизолировался на две недели в своем кабинете в правительстве Челябинской области.

В регионе открыта круглосуточная горячая линия по вопросам коронавирусной инфекции и режиму самоизоляции: 8-800-201-41-88.