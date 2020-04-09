В Челябинской области коронавирус диагностировали у еще двоих человек

Официальные данные поступили из новосибирского «Вектора».

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В Челябинской области зафиксировали два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Сегодня, 8 апреля утром, во время брифинга губернатор Алексей Текслер назвал официальные данные из «Вектора» — 32 человека, однако чуть позже подтвердился сначала один случай, а сразу после него — второй.

«Анализы из "Вектора" приходят в течение всего дня. Сегодня "Вектор" подтвердил заболевание у двоих южноуральцев. Это пресс-секретарь губернатора Сергей Зюсь и женщина, вернувшаяся из США», — сообщает правительство региона.

Напомним, что на данный момент в регионе официально подтвержден диагноз у 34 человек. Все они чувствуют себя удовлетворительно и ни один из них не находится на аппарате ИВЛ.