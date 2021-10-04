Алексей Текслер договорился с лидером списка КПРФ о развитии образования

Депутат Госдумы Михаил Берулава пообещал губернатору работать на благо Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с вновь избранным депутатом Госдумы Михаилом Берулавой, сообщает пресс-служба главы региона.



Как сообщало ИА «Первое областное», Михаил Берулава на выборах в федеральный парламент возглавлял региональный список КПРФ. К Челябинской области в последние годы не имеет прямого отношения: в список он был включен по решению федерального руководства партии. Однако на встрече с губернатором парламентарий заявил, что настроен на конструктивную работу в интересах развития региона и напомнил, что когда-то он жил и работал в Челябинске (в 1975 году Михаил Берулава окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства. — Прим. редакции).

«В первую очередь рассчитываю на вашу поддержку региональных инициатив в сфере образования, а также новых научно-образовательных проектов», — заявил Алексей Текслер.

Действительно, вне политики Михаил Николаевич — заметная фигура именно в сфере высшего образования. Он ректор Московского инновационного университета, академик Российской академии образования, доктор педагогических наук. Руководство же Челябинской области уделяет много внимания развитию региональных вузов: так, летом 2021 года губернатор Алексей Текслер добился принятия на федеральном уровне решения о строительстве в Челябинске межвузовского кампуса.

Ранее, 30 сентября, Алексей Текслер также встречался с другими избранными депутатами Госдумы и заручился их поддержкой в деле развития региона.