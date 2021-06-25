Челябинские коммунисты на выборах в Госдуму выступят вместе с курганскими

Такое решение принято на федеральном съезде КПРФ в Подмосковье

24 июня на подмосковной базе отдыха «Снегири» прошел федеральный съезд Коммунистической партии Российской Федерации, сообщает пресс-служба партии. Коммунисты определились с федеральным списком кандидатов в Госдуму и кандидатами от регионов. Челябинская и Курганская области впервые выступят с единым списком кандидатов.



По данным пресс-службы КПРФ, в первой тройке челябинско-курганского списка — действующий депутат Госдумы, академик Российской академии образования Михаил Берулава, за ним следуют первые секретари обкомов Игорь Егоров (Челябинск) и Виктор Зырянов (Курган). От Челябинской области в список вошли также второй секретарь обкома Александр Андреев, депутат ЗСО Константин Куркин и челябинец Евгений Горбачев. Кроме них в списке первый секретарь курганского обкома Виктор Зырянов, житель Кургана Валентин Шкаликов. Наконец, в список попал сенатор от Архангельской области Александр Некрасов. Напомним, в 2011 году он уже проходил в Госдуму от Челябинской области, хотя сам проживал тогда в Санкт-Петербурге и занимался там строительным бизнесом. Лидер списка академик Берулава, судя по официальной биографии на сайте Госдумы, также имеет некоторое отношение к Южному Уралу: в 1975 году он окончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского хозяйства.

Распределены также одномандатные округа. По Челябинскому округу в российский парламент будет пробиваться Александр Андреев, Игорь Егоров станет бороться за мандат в Металлургическом округе. На Златоустовский округ пойдет бывший депутат челябинской городской думы Константин Нациевский, в бюллетенях Коркинского округа появится депутат Советского райсовета Степанида Смирнова, в Магнитогорском округе будет бороться Элдар Рустамов из Москвы.

Общефедеральную часть партийного списка возглавляют лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов, действующий депутат Госдумы, летчик-космонавт Светлана Савицкая (кстати, не член КПРФ) и бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин.