Зарплаты жителей Челябинской области выросли на 7%

Больше всего получают специалисты научной и технической сфер

С января по июль 2021 года зарплаты жителей Челябинской области по полному кругу организаций выросли на 7,3% относительно аналогичного периода прошлого года. В среднем южноуральцы получают 42,4 тыс. рублей. По крупным и средним предприятиям прирост составил 7,5% — до 45,8 тыс. рублей ежемесячно. Информацию сообщает пресс-служба Минэкономразвития Челябинской области со ссылкой на Челябинскстат.





Наиболее активно зарплаты выросли в сфере гостеприимства — на 19,7%, информации и связи — на 16,8%, а также торговли — на 16,4%. При этом самый большой заработок у специалистов научной и технической сфер — 57,2 тыс. рублей, работников финансовой и страховой отраслей — 56,9 тыс. рублей и сотрудников области информации и связи — 56,3 тыс. рублей.

По крупным и средним организациям заметнее всего зарплаты выросли в Еткульском (+14,4%), Чебаркульском (+14,2%) и Красноармейском (+12,6%) районах.