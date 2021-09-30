Алексей Текслер обсудил планы по работе с избранными депутатами Госдумы от Челябинской области

Глава региона назвал ключевые инициативы, которые необходимо реализовать на федеральном уровне

В правительстве Челябинской области в четверг, 30 сентября, губернатор Алексей Текслер встретился с депутатами, которые будут представлять регион в Государственной думе. Глава региона обсудил с коллегами планы по дальнейшей работе и призвал плотно сотрудничать с регионом на федеральном уровне в интересах жителей, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Губернатор поздравил депутатов с победой и подчеркнул, что каждый из них избран жителями Челябинской области, поэтому перед ними стоит общая цель — сделать регион сильнее, а жизнь южноуральцев — лучше.

«Наш депутатский корпус — сплав молодости и опыта. Я поддерживаю объективный процесс обновления и омоложения всех ветвей и уровней власти, но политическая преемственность также ценна и полезна. Прежде всего — в плане конструктивных отношений между федеральным парламентом и региональными органами власти», — заявил губернатор Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что среди присутствующих есть как старожилы, так и новые имена. Валерий Гартунг, например, отработал уже шесть созывов и был избран в седьмой раз. А Максим Гулин, наоборот, стал одним из самых молодых депутатов страны, представляя партию «Новые люди».

Губернатор отметил, что приятно видеть среди депутатов-мужчин Яну Лантратову, которая представляет партию «Справедливая Россия — За правду». В Челябинской области совместно с руководством региона она успела реализовать уже ряд проектов. Алексей Текслер отметил, что планирует продолжить сотрудничество на пользу региона.

«Я сегодня поблагодарила губернатора Челябинской области и всю его команду за поддержку тех проектов, которые мы запустили еще в летний период. Эти проекты направлены на защиту прав детей и подростков и поддержку молодежи. Уже есть результаты: в рамках проекта „Дети в интернете“ и „Онлайн-каникулы“ записалось свыше 3,5 тысячи человек — это родители, родительское НКО, сотрудники системы образования, системы профилактики. И более 1700 детей и подростков, которые меня, честно, покорили своей креативностью и любовью к Челябинской области. Планов очень много. Я планирую составить некую дорожную карту по тем направлениям, которые мы будем развивать. И приятно, что все они ложатся в те поручения президента, которые он недавно давал. Это борьба с деструктивом в молодежной среде и защита детей от цифрового мусора, создание позитивного контента для детей и подростков. Челябинская область стала передовым регионом, где впервые запустят системный проект профилактики этих явлений», — прокомментировала Яна Лантратова.





В ходе встречи губернатор подчеркнул, что избранные депутаты должны в первую очередь работать в интересах наших жителей и отстаивать их через законотворческую деятельность, работу различных комитетов, комиссий и соответствующую поддержку конкретных проектов.

В Челябинской области есть положительный опыт в реализации таких проектов, яркий пример — рекультивация городской свалки.

Глава региона попросил чутко реагировать на просьбы о внесении изменений в действующие федеральные законодательные акты и подчеркнул, что у нас есть целый ряд инициатив, направленных на повышение качества жизни южноуральцев.

«Будет правильно, если в течение ближайших пяти лет нам удастся совместно с вами отработать максимальное количество инициатив и предложений от Челябинской области», — обратился к участникам встречи Алексей Текслер.

Главные инициативы и совместные задачи, которые выделил Алексей Текслер: поддержка семей, где рождается второй ребенок, повышение качества и уровня доступности образования и здравоохранения, строительство и реконструкция объектов в рамках федеральных программ. Также важными задачами губернатор назвал защиту бюджетных интересов региона, ускорение программы расселения аварийного жилья, наращивание финансирования дорожного строительства.

В планах у Челябинской области — запуск региональных программ «Земский тренер» и «Земский работник культуры». Их губернатор предлагает включить в соответствующие федеральные государственные программы и распространить по стране.

Алексей Текслер подчеркнул, что воспринимает всех избранных депутатов как единую команду, и пожелал исполнить все наказы, которые им дали избиратели.