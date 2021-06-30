Агентство политкоммуникаций — Челябинск сменил концепцию развития

Эксперты АПЭК прокомментировали принятую столицей Южного Урала Стратегию-2035

Эксперты Агентства политических и экономический коммуникаций (АПЭК) проанализировали принятую 29 июня Стратегию социально-экономического развития Челябинска до 2035 года. Как следует из опубликованного доклада агентства, в АПЭК выделяют четыре главных направления, по которым предстоит идти городу, и три ключевых инструмента, которыми предстоит пользоваться на этом пути.



Напомним, накануне депутаты Челябинской думы единогласно утвердили давно ожидаемый документ, описывающий потенциальное будущее мегаполиса в ближайшие 14 лет. Стратегия предусматривает действия не только городских властей, но и региона, особое внимание уделяется инициативам бизнеса.

В АПЭК полагают, что, по сравнению с аналогичными документами, принимавшимися в прошлом, Стратегия-2035 резко меняет концепцию развития города. Это, в принципе, ожидаемо, тем более что серьезные изменения были анонсированы и раньше: во-первых, с подачи губернатора Челябинской области Алексея Текслера стартовала транспортная реформа, охватывающая не только Челябинск, но и все близлежащие муниципалитеты, во-вторых, главный архитектор города Павел Крутолапов заявлял, что уже в ближайшие месяцы будет принят новый генплан — за два года до окончания действия предыдущего. Разумеется, эти перемены не могли не вызвать пристальное внимание самых разных людей и организаций.

«Учитывая опыт обсуждения транспортной реформы в Челябинске, можно отметить: большая часть критических замечаний в адрес Стратегии продиктована наличием в городе различных групп интересов. Общественную поддержку Стратегии обеспечило широкое обсуждение: представлению проекта предшествовали заседания круглых столов, экспертные сессии с участием представителей гражданского общества. Значимым фактором стало привлечение к обсуждению экспертов в области экономики, экологии и градостроения», — отмечают в Агентстве политических и экономических коммуникаций.

Как сообщало Первое областное информагентство, в июне действительно прошли общественные слушания по проекту Стратегии. Однако львиную доли времени, отведенного на мероприятие, посвятили выступлениям экспертов и представителей власти, вопросам же горожан организаторы тогда уделили не более четверти часа.

«Стратегия-2035» закрепляет четыре приоритета в будущем развитии города: Челябинску предстоит стать федеральным центром экологических компетенций, развивать «чистые» и высокотехнологичные производства, с помощью региона продвигать туристический бренд и направлять все усилия на повышение качества жизни населения.



В АПЭК также выделяют три инструмента для достижения этих целей: широкое внедрение в повседневную жизнь и, главное, управление городским имуществом, технологии «Умный город», комплексный подход к развитию территорий (на примере здания старого элеватора, территории возле Копейского шоссе и Каширинского рынка) и создание особой экономической зоны с льготным режимом налогообложения для ее резидентов. Все вместе должно резко повысить инвестиционную привлекательность мегаполиса и, в конечном счете, региона.