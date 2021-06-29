Для Челябинска утвердили стратегию развития до 2035 года

Депутаты единогласно одобрили документ

Городская дума Челябинска приняла стратегию социально-экономического развития Челябинска до 2035 года. Решение было единогласным. Документ определяет основные направления работы городской и областной власти для улучшения качества жизни в городе. На последнем этапе разработки в стратегию внесли коррективы: добавили блоки по созданию особой экономической зоны, модернизации системы ЖКХ, конкретизировали работу по приоритетным проектам.

Как сообщила глава Челябинска Наталья Котова, в разработке стратегии в течение года участвовали 2,5 тыс. человек. Согласно документу, главная цель — сделать Челябинск «городом технологических, экологических и социокультурных инноваций, привлекательным для инвесторов и гостей». Индустриальное наследие города — это одновременно благо и риски для города, отмечает мэр. В стратегии предлагается разрешить это противоречие за счет развития неметаллургических производств, которые выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью.

«Челябинск — это большой индустриальный парк. С одной стороны, предприятия являются источником добавленной стоимости, поступлений в бюджет и рабочих мест. Они же являются источником экологических проблем несмотря на меры и значительные средства, которые вкладывают в улучшение ситуации. Задача стратегии — сформировать идеи, решающие этот вопрос», — доложила Наталья Котова.

Авторы стратегии выдвинули четыре приоритета развития для города. Челябинск должен развивать чистые промышленные предприятия, город станет федеральным центром экологических компетенций, получит звание «столицы трех тысяч озер», качество жизни населения к 2035 году станет выше.





Первый проект по улучшению условий для работы с инвесторами в Челябинске в рамках стратегии — создание особой экономической зоны. По словам Натальи Котовой, группа компаний «Станкомаш» разработала проект территории, где будет действовать льготный налоговый режим для резидентов, его планируют представить в региональном правительстве 1 июля. Где будет расположена зона и будет ли она связана с действующим индустриальным парком «Станкомаш», пока неизвестно.

«1 июля состоится первое совещание под председательством заместителя губернатора Егора Ковальчука, на котором будут присутствовать инициаторы проекта — группа компаний „Станкомаш“ („Конар“). Они предложат ряд вариантов, чтобы создать на территории Челябинска особую экономическую зону. Территория для этого будет обсуждаться. Сегодня я бы не стала подробно об этом говорить», — прокомментировала Наталья Котова.

В ближайшее время будет разработана «дорожная карта» по реализации стратегии-2035. Там будут прописаны мероприятия по достижению стратегических целей Челябинска на три года. В соответствии с этим документом будут корректировать муниципальные программы.

В июне состоялись публичные обсуждения стратегии. На мероприятии выступали разработчики стратегии и представители бизнеса. На вопросы горожан отвели 15 минут.