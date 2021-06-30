В России не будут вводить налог на скот

В Челябинской области принимают меры для поддержки животноводства

В России не будут вводить налог на скот. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время ежегодной прямой линии.

«Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается», — сказал Владимир Путин.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин говорит, что введение налога на скот нецелесообразно и противоречит государственной политике развития отрасли сельского хозяйства. Вообще выращивание крупного рогатого скота — это один из самых затратных процессов в сельском хозяйстве. Кроме того, производство молока в личных подсобных хозяйствах составляет существенную долю — около 50% в общем объеме производства этой продукции. Но не всё молоко из личных подворий попадает на рынок.

«Задача государственной поддержки — поднять товарность продукции личных подсобных хозяйств, чтобы, во-первых, направить потоки продукции в производство и поднять самообеспеченность региона, а во-вторых, обеспечить определенный доход населению, которое содержит скот на своих подворьях. Для этого в ряде районов Челябинской области организованы сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Они собирают молоко у свои членов, в том числе и в личных подсобных хозяйствах, и сдают его на молочные заводы. Ежегодно таким кооперативам оказывается бюджетная поддержка в виде субсидий, чтобы поддержать закупочные цены на молоко», — говорит Алексей Кобылин.

Личные подсобные хозяйства не являются плательщиками налогов. А для всех, кто платит единый сельхозналог в Челябинской области (небольшие фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели и сельхозпредприятия), в этом году уменьшили ставку в два раза — до 3%. Сельхозпроизводители назвали решение своевременным. По их мнению, мера поможет сэкономить на обязательных платежах в условиях кризиса. Отрасль сильно пострадала из-за прошлогодней засухи.