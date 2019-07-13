Первым удостоверение кандидата ещё 11 июля получил глава региона Алексей Текслер. Спустя два дня Избирком вручил документы и остальным претендентам на пост губернатора Челябинской области.Всего избирательная комиссия рассмотрела документы от 14 человек:
- Алексей Текслер, самовыдвиженец;
- Андрей Аюпов, самовыдвиженец;
- Александр Лебедев, самовыдвиженец;
- Сергей Морозов, самовыдвиженец;
- Виталий Пашин — ЛДПР;
- Сергей Смышляев — «Родина»;
- Степан Фирстов — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
- Константин Нациевский — «Коммунистическая партия России»;
- Ярослав Щербаков — «Яблоко»;
- Алексей Севастьянов — «Гражданская сила»;
- Александр Комиссаров — самовыдвиженец;
- Татьяна Якимова — самовыдвиженец;
- Виктор Перов — самовыдвиженец;
- Станислав Артемов — самовыдвиженец.
«Документы в избирательную комиссию Челябинской области были представлены не в полном объеме, также члены рабочей группы выявили несоблюдение требований закона к оформлению документов. Члены избирательной комиссии приняли решение об отказе в регистрации 8 кандидатам на должность Губернатора Челябинской области, один кандидат, Александр Комиссаров, ранее предоставил в избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов Губернатора Челябинской области», — рассказал Сергей Обертас, председатель Избирательной комиссии Челябинской области.
Напомним, что выборы губернатора Челябинской области состоятся в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года.