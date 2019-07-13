Пять кандидатов продолжат борьбу за кресло губернатора Челябинской области

Помимо Алексея Текслера, удостоверения получили ещё четверо южноуральцев.

Сегодня, 13 июля, на заседании Избирательной комиссии Челябинской области был решен вопрос о том, кто продолжит бороться за право быть избранным губернатором нашего региона. Из 14 желающих занять кресло главы региона, подавших документы, дальнейшее участие в предвыборной гонке примут лишь 5 кандидатов.

Первым удостоверение кандидата ещё 11 июля получил глава региона Алексей Текслер. Спустя два дня Избирком вручил документы и остальным претендентам на пост губернатора Челябинской области.

Алексей Текслер, самовыдвиженец;

Андрей Аюпов, самовыдвиженец;

Александр Лебедев, самовыдвиженец;

Сергей Морозов, самовыдвиженец;

Виталий Пашин — ЛДПР;

Сергей Смышляев — «Родина»;

Степан Фирстов — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;

Константин Нациевский — «Коммунистическая партия России»;

Ярослав Щербаков — «Яблоко»;

Алексей Севастьянов — «Гражданская сила»;

Александр Комиссаров — самовыдвиженец;

Татьяна Якимова — самовыдвиженец;

Виктор Перов — самовыдвиженец;

Станислав Артемов — самовыдвиженец.

Всего избирательная комиссия рассмотрела документы от 14 человек:Но на финишную прямую предвыборной гонки вышли лишь пятеро: Алексей Текслер, Алексей Севастьянов, Сергей Смышляев, Виталий Пашин, Константин Нациевский. Интересно, что все оставшиеся кандидаты, кроме врио губернатора, были выдвинутыми политическими партиями.

«Документы в избирательную комиссию Челябинской области были представлены не в полном объеме, также члены рабочей группы выявили несоблюдение требований закона к оформлению документов. Члены избирательной комиссии приняли решение об отказе в регистрации 8 кандидатам на должность Губернатора Челябинской области, один кандидат, Александр Комиссаров, ранее предоставил в избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов Губернатора Челябинской области», — рассказал Сергей Обертас, председатель Избирательной комиссии Челябинской области.

Напомним, что выборы губернатора Челябинской области состоятся в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года.