Сегодня, 13 июля, на заседании Избирательной комиссии Челябинской области был решен вопрос о том, кто продолжит бороться за право быть избранным губернатором нашего региона. Из 14 желающих занять кресло главы региона, подавших документы, дальнейшее участие в предвыборной гонке примут лишь 5 кандидатов. 

Первым удостоверение кандидата ещё 11 июля получил глава региона Алексей Текслер. Спустя два дня Избирком вручил документы и остальным претендентам на пост губернатора Челябинской области. 

Всего избирательная комиссия рассмотрела документы от 14 человек:
  • Алексей Текслер, самовыдвиженец; 
  • Андрей Аюпов, самовыдвиженец; 
  • Александр Лебедев, самовыдвиженец; 
  • Сергей Морозов, самовыдвиженец; 
  • Виталий Пашин — ЛДПР; 
  • Сергей Смышляев — «Родина»; 
  • Степан Фирстов — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»; 
  • Константин Нациевский — «Коммунистическая партия России»; 
  • Ярослав Щербаков — «Яблоко»; 
  • Алексей Севастьянов — «Гражданская сила»; 
  • Александр Комиссаров — самовыдвиженец; 
  • Татьяна Якимова — самовыдвиженец; 
  • Виктор Перов — самовыдвиженец; 
  • Станислав Артемов — самовыдвиженец. 
Но на финишную прямую предвыборной гонки вышли лишь пятеро: Алексей Текслер,  Алексей Севастьянов, Сергей Смышляев, Виталий Пашин, Константин Нациевский. Интересно, что все оставшиеся кандидаты, кроме врио губернатора, были выдвинутыми политическими партиями. 

«Документы в избирательную комиссию Челябинской области были представлены не в полном объеме, также члены рабочей группы выявили несоблюдение требований закона к оформлению документов. Члены избирательной комиссии приняли решение об отказе в регистрации 8 кандидатам на должность Губернатора Челябинской области, один кандидат, Александр Комиссаров, ранее предоставил в избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов Губернатора Челябинской области», — рассказал Сергей Обертас, председатель Избирательной комиссии Челябинской области. 

Напомним, что выборы губернатора Челябинской области состоятся в Единый день голосования, 8 сентября 2019 года. 