/ Кандидата в Президенты от КПРФ уличили в использовании детей для агитации

ЦИК Челябинской области потребовал удалить незаконный ролик.

Случай незаконной агитации обнаружили представители партии ЛДПР у конкурента. В избирательном штабе Владимира Жириновского в Челябинской области пожаловались на ролик КПРФ, размещенный в социальных сетях. На кадрах ребенок рассказывает о кандидате Павле Грудинине.



Речь идет о ролике, в которой ребенок читает стихотворение о кандидате, содержащем предвыборную агитацию. В соответствии с пунктом 6 статьи 49 федерального закона «О выборах президента Российской Федерации» запрещается прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день голосования, в том числе использование изображений и высказываний таких лиц в предвыборной агитации. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе избирательного штаба.

Отметим, что руководителю сообщества «ВКонтакте» рекомендовано удалить данный ролик. Избирательная комиссия Челябинской области направила в ГУ МВД региона просьбу оказать содействие в пресечении незаконной агитационной деятельности.

