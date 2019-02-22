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16 кандидатов на пост главы Челябинска защищают свои программы

Оценивать их возможности градоначальников будет комиссия.
сегодня в 11:40
  |  Политика

Конкурсная комиссия знакомится с программами кандидатов на пост главы Челябинска. Все 16 человек дошли до этого этапа выборов мэра. Отказавшихся предстать перед комиссией не было.

Установили, что оценка будет знания законодательства, навыков и умений управленческой деятельности и если у кого-то из кандидатов будет желание представить программу, то ее тоже оцениваем. Количество выбираемых не ограничено. Ждем от кандидатов плодотворной работы и серьезного отношения к конкурсу. — рассказал сайту «Первый областной» вице-губернатор Евгений Голицын.

Комиссия будет работать до вечера. На каждого кандидата будет 20 минут, также в работе предусмотрены два технических перерыва. Претенденты на кресло главы Челябинска в программах обещают отразить наболевшие у горожан вопросы.

Я подготовил программу. В нее включена модернизация транспортной инфраструктуры. Ехал сюда, на конкурс, на автобусе — и застрял в пробке. Предлагаю строительство метро, я обращался с этим к президенту РФ Владимиру Путину, губернатору Челябинской области Борису Дубровскому и начальнику железной дороги. Начальник предложил пустить городскую электричку. Я военнослужащий, служил с 18 лет. По специальности я инженер путей-сообщений, работал проводником пассажирского поезда, начальником, и решил избраться на должность главы города Челябинска, чтобы улучшить и ускорить развитие города. Я готовился к защите своей программы, думаю, что здесь все справедливо и возможности у всех равные.— сообщил сайту «Первый областной» кандидат Найим Бабаев.

Самой структурированной, как сообщили присутствовавшие в городской администрации представители СМИ, оказалась программа врио главы Челябинска Владимира Елистратова.

Это не полноценная программа. Это мои определенные тезисы. Полноценная программа будет сформирована позже с учетом мнения жителей. Я говорил об экологии, дорогах, образовании, поддержке бизнеса и проблемах ЖКХ. Я сказал, что найду баланс между населением, бизнесом и властью. Это реально. В благополучных районах так и происходит. Встречи с жителями однозначно помогли. Тезисы, которые я озвучил, основаны на пожеланиях жителей. — прокомментировал сайту «Первый областной» Владимир Елистратов.

Отметим, что 22 февраля будут названы фамилии кандидатов, которых допустят до голосования. Это должны быть минимум 2 человека. Имя нового мэра Челябинска огласят на следующей неделе, 26 февраля.

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Комментарии

Багратион
14:22, 22.02.2019
Зачем некоторым кандидатам надо было устраивать такую клоунаду, как вызов полиции, отказ отвечать комиссии на вопросы и прочие нелогичные действия, не понятно. Более старшее поколение ответственно относится к регламенту, не спорит, не ругается, не возмущается. Да и поводов нет. А молодое поколение позволяет такое хамское поведение. Для чего? Пусть дальше снимает и выкладывает свои ролики на Ю-туб, возможно найдутся поклонники. Политика-то тут причем? Молодой человек явно сферой ошибся.

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