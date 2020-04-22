Продуктовые наборы для пенсионеров начали развозить по Челябинской области

Все необходимое было закуплено на средства благотворителей.

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В Челябинской области в ближайшие три недели волонтеры окружного отделения фонда продовольствия «Русь» будут распределять продукты для наборов, которые доставят пенсионерам.

«Совместно с министерством социальных отношений Челябинской области мы занимаемся подготовкой продуктовых наборов для пенсионеров, которые оказались в группе риска. Нашлись благотворители федерального значения, которые выделили большие пожертвования. На них сейчас закупаются продукты и формируются наборы. Они бесплатно будут доставлены по адресной схеме, которую предоставила соцзащита и Минсоц. Над проектом работает несколько крупных некоммерческих организаций», — рассказала корреспонденту медиахолдинга ОТВ директор окружного отделения фонда продовольствия «Русь» в УрФО Татьяна Дорохова.

Продукты будут доставляться пожилым людям старше 70 лет, которые находятся в группе риска, имеют тяжелые заболевания и инвалидность. Волонтеры соблюдают все меры профилактики, а все продукты в наборе обязательно должны быть в фабричной упаковке.

«Мы формируем продуктовые наборы для нуждающихся категорий населения. В набор входит: 2 килограмма муки, бутылка растительного масла, банка консервированного горошка и кукурузы, пачка риса, гречневой крупы, упаковка соли, сахара, два вида макаронных изделий, спички, пачка хозяйственного мыла, рулон туалетной бумаги. Готовый комплект весит около 8-9 килограмм», — отмечает волонтер Анна Адрианова.

Запланировано создать около 40 тысяч продуктовых наборов. Первая партия уже выехала в город Еманжелинск. Транспортировку продуктов обеспечивает региональный Минсоц.

Кроме того, продуктовые наборы получат и семьи в Челябинске, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Наборы будут предоставлены почти 9 тысячам семей.

«Напомним, что если семьям с детьми-инвалидами и тем, кто стоит на учете, не нужно подавать заявку, то тем гражданам, кто попал в трудную ситуацию из-за ограничительного режима, связанного с коронавирусной инфекцией, нужно подать заявление в комплексный центр социального обслуживания по месту регистрации», — сообщает Комитет социальной политики Челябинска.

Подать заявку на материальную и натуральную помощь в Челябинске можно по ссылке.