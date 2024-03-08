15-летнему подростку из Челябинской области угрожают рассылкой интимного видео

Шантажисты требуют перечислить им деньги

В Увельском районе мошенник потребовал у подростка 10 тысяч рублей за нераспространение интимного видео. 15-летний парень решил не платить, а рассказал о случившемся своим родителям — вместе они обратились в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Все началось с переписки в мессенджере. Подросток завязал разговор с собеседницей, которая в ходе продолжительной беседы попросила его снять интимную фотографию либо видео. Парень согласился и вскоре отправил ей снятый контент. Позднее ему написал злоумышленник, располагающий данным видеороликом, и потребовал деньги», — рассказывают в пресс-службе.

В полиции замечают, что в сети действуют целые группы злоумышленников, главная цель которых — заполучить компрометирующий материал и, шантажируя жертву, получить деньги. Поэтому никогда не отправляйте кому бы ни было свои откровенные фотографии и видеозаписи через мессенджеры и соцсети.