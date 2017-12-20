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10 главных цифр итоговой пресс-конференции губернатора Бориса Дубровского

«Первый областной» подвел итоги встречи главы региона со СМИ.
сегодня в 15:43
  |  Политика

go.png  платформы задействовали для онлайн-трансляции пресс-конференции

Пресс-конференции и крупные совещания губернатора Бориса Дубровского уже традиционно проходят в онлайн-режиме. Не стала исключением и новогодняя пресс-конференция. Посмотреть ее можно было на сайте «Первый областной», в официальных группах сайта «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники». Также «Первый областной» предлагал второй вариант трансляции - текстовый. В режиме онлайн за конференцией следили 7 тысяч человек.

 ga.png пресс-конференция Бориса Дубровского состоялась сегодня

Итоги 2017 года подводили 20 декабря. Мероприятие снова прошло в формате пресс-конференции. Такая работа нравится и журналистам, и самому Борису Дубровскому. Он предложил ее продолжать. Так что в 2018 году губернатор снова соберется с представителями СМИ. Встречи должны стать регулярными - раз в квартал.

 8y1o.png - уровень безработицы в Верхнем Уфалее

Процент заметно снизился, если сравнивать с ситуацией в августе. Заметил это и губернатор Борис Дубровский. Для снижения уровня безработицы людям предлагают работу в соседних городах, зовут на новое уфалейское предприятие - «Уралэлемент». Работы еще много. Город стремится к показателю в 5% безработных граждан.

 geay.png инвестпривлекательных регионов - цель Челябинской области

В 2015 году Борис Дубровский сделал важное заявление: Челябинская область должна войти в десятку лучших регионов по инвестпривлекательности. Однако быстро добиться такого результата не получилось. Ситуацию проанализировали. Теперь губернатор говорит, что медленно, но верно регион идет к своей цели. Первый шаг - войти в 20 лучших регионов. Это уже повлияет на количество инвесторов на Южном Урале.

 ge4y.png вопроса задали журналисты Борису Дубровскому

Больше всего вопросов, конечно, были посвящены экологии. Губернатор рассказал о влиянии «рутениевого» скандала на имидж региона. Пояснил, почему сейчас нельзя вынести заводы за черту города. Журналисты также спросили о жилье: новом и ветхом. Не обошли стороной метро, помощь многодетным семьям и саммиты ШОС и БРИКС. Традиционно узнали, где губернатор встретит Новый год. Ответ - в Челябинской области.

 gcank.png сельчан ждут в городах

Люди традиционно мигрируют в города из сел и деревень. По оценке губернатора, в ближайшее время городское население увеличится на 30-40%. Однако поддержку жителям сельской местности оказывают, и большую. Позволяют создавать свое хозяйство, помогают агропромышленным холдингам. Правительство делает все, чтобы Южный Урал был известен не только производством, но и сельским хозяйством.

 goan4pjo.png представителей СМИ посетили пресс-конференцию

На мероприятие пришли представители челябинских и районных СМИ, а также отделения федеральных «гигантов». Однако вопросы они задавали именно локальные, связанные с жизнью региона, будущей и прошлой, тенденциями развития.

 gradc.png - изотоп рутения, «пришедшего с Южного Урала»

Тема рутения до сих пор на слуху. Южноуральцы так и не поняли, бояться им вещества или все в порядке. Губернатор в очередной раз успокоил население: опасности нет. А на вопросы журналистов, как вся шумиха отражается на имидже региона, ответил следующее: над областью надувается пузырь, когда-нибудь он лопнет. Последствия могут быть очень плохими, поэтому сейчас правительство будет работать на возвращение привлекательности Челябинской области, привлечению инвесторов и туристов.

 grauy.png минут длилась конференция губернатора

За один час и 50 минут Борис Дубровский успел ответить на вопросы, пару раз пошутить о популярных именах, опасных роботах, а также пожелать успехов в новом году жителям Челябинской области. 2018 год, по предложению губернатора, на Южном Урале будет Годом объективности и думающих людей.

 gcauycbo.png рублей - средняя зарплата в Челябинской области

По данным губернатора, в среднем южноуральцы получают 31 тысячу рублей. Поднялась она аж на 4%, если сравнивать с прошлым годом. Да и в принципе по всем показателям область демонстрирует прирост. Только уровень безработицы падает, но и это плюс. С такими итогами новогодняя пресс-конференция задала настроение для работы в следующем, 2018 году.

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