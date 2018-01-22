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Информация об отмене занятий в Челябинске
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/ Юрист расскажет об изменениях в таможенном кодексе ЕАЭС в прямом эфире 1obl.tv

Юрист расскажет об изменениях в таможенном кодексе ЕАЭС в прямом эфире 1obl.tv

Информация будет полезна предпринимателям.
сегодня в 18:27
  |  Общество

Между Россией, Казахстаном, Белоруссией, Арменией и Киргизией с 1 января стали действовать новые правила ввоза и вывоза товаров. Зафиксированы они в таможенном кодексе ЕАЭС. Документ включает больше тысячи страниц, и не всегда в их содержании может разобраться главная заинтересованная сторона — бизнесмены. Облегчить задачу предпринимателям решил управляющий партнер юридического бюро «Лесников и партнеры» — Петр Лесников. Всю важную информацию он озвучит в студии радио «Business FM».

С 1 января 2018 года вступили в силу ключевые изменения таможенного кодекса евразийского экономического союза. Изменения коснутся предпринимателей, которые занимаются импортом или экспортом товаров. Чего ждать предпринимателям? Также в интервью рассмотрим самые типичные проблемы взаимодействия бизнеса и таможни (штрафы за неправильно заполненные документы, истории с кодами товаров и другое). — рассказала сайту «Первый областной» продюсер радио «Business FM Челябинск» Татьяна Шабурова.

Следить за беседой корреспондента с юристом можно будет в прямом эфире «Онлайн ТВ». Видеотрансляция начнется во вторник, 23 января, в 9:30 утра.

Также беседу можно будет слушать в прямом эфире на радио. Частота — 100,8. Та же функция доступна на сайте.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
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