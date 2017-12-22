/ Губернатор провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли России

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Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел рабочую встречу с министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым. В ходе диалога стороны обсудили основные направления развития региональной промышленности, а также вопросы перспективного взаимодействия Минпромторга России с Челябинской областью.
В ходе беседы обсуждались основные направления развития региональной промышленности, а также вопросы перспективного взаимодействия Минпромторга России с Челябинской областью. В частности, одной из тем разговора стала подготовка к реализации инфраструктурного проекта по созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали «Челябинск — Екатеринбург». Борис Дубровский отметил, что уральские предприятия готовы покрыть до 80% потребности в материалах и оборудовании, с учетом проведения ими своевременной модернизации мощностей. — сообщили в Минпромторге России.
Напомним, до этого Денис Мантуров посещал Южный Урал в ноябре вместе с Президентом России Владимиром Путиным в рамках Российско-казахстанского форума.