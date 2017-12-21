/ Федеральное минтруда поблагодарило южноуральское правительство за образцовую кадровую практику

Систему назвали одной из лучших в стране.

Федеральное министерство труда объявило благодарность губернатору Борису Дубровскому и правительству Челябинской области. Они получили признание за использование трехуровневой кадровой практики. Ее смысл в оценке квалификации, профессиональных компетенций, эффективности и результативности службы, по которым определяются карьерные успехи сотрудника правительства.



Цель трёхуровневой системы оценки — принятие обоснованных кадровых решений, например, о соответствии или несоответствии сотрудника замещаемой должности, о присвоении классного чина, определении размера материального стимулирования по результатам работы, распределении должностных обязанностей и ответственности. — рассказал заместитель Губернатора — руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области Евгений Голицын.

Такую кадровую практику правительство отправило на всероссийский конкурс. По его результатам область вошла в число лучших 2017 года.



Заслуживает внимания представленная на конкурс кадровая практика «Комплексная оценка государственных гражданских служащих Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области», которая является примером для коллег, представляющих профессиональное сообщество работников кадровых служб в системе государственного и муниципального управления. — сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Напомним, что в 2016 году Челябинская область представила эксклюзивную практику оценки эффективности деятельности руководителей высшего звена. Ее признали лучшей на всероссийском конкурсе.