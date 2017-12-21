Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.56 -0.16 69.52 +0.02
Челябинск
сейчас
 
-14 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Федеральное минтруда поблагодарило южноуральское правительство за образцовую кадровую практику

Федеральное минтруда поблагодарило южноуральское правительство за образцовую кадровую практику

Систему назвали одной из лучших в стране.
вчера в 17:38
  |  Общество

Федеральное министерство труда объявило благодарность губернатору Борису Дубровскому и правительству Челябинской области. Они получили признание за использование трехуровневой кадровой практики. Ее смысл в оценке квалификации, профессиональных компетенций, эффективности и результативности службы, по которым определяются карьерные успехи сотрудника правительства.

Цель трёхуровневой системы оценки — принятие обоснованных кадровых решений, например, о соответствии или несоответствии сотрудника замещаемой должности, о присвоении классного чина, определении размера материального стимулирования по результатам работы, распределении должностных обязанностей и ответственности. — рассказал заместитель Губернатора — руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области Евгений Голицын.

Такую кадровую практику правительство отправило на всероссийский конкурс. По его результатам область вошла в число лучших 2017 года.

Заслуживает внимания представленная на конкурс кадровая практика «Комплексная оценка государственных гражданских служащих Аппарата Губернатора и Правительства Челябинской области», которая является примером для коллег, представляющих профессиональное сообщество работников кадровых служб в системе государственного и муниципального управления. — сказал министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Напомним, что в 2016 году Челябинская область представила эксклюзивную практику оценки эффективности деятельности руководителей высшего звена. Ее признали лучшей на всероссийском конкурсе.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Южноуральцам предлагают стать «читателями» Президентской библиотеки
сегодня в 18:30
Южноуральцам предлагают стать «читателями» Президентской библиотеки
Общество
Журналист ОТВ стал победителем федерального конкурса «В гармонии с природой»
сегодня в 17:52
Журналист ОТВ стал победителем федерального конкурса «В гармонии с природой»
Происшествия
Большегруз-рефрижератор задавил японскую иномарку на левом берегу Магнитогорска
сегодня в 17:21
Большегруз-рефрижератор задавил японскую иномарку на левом берегу Магнитогорска
Общество
6 лет назначили челябинцу, угнавшему автомобиль и задавившему водителя экскаватора
сегодня в 17:17
6 лет назначили челябинцу, угнавшему автомобиль и задавившему водителя экскаватора
Общество
Инвестпривлекательность Южного Урала повысили за счет сокращения сроков оформления имущества
сегодня в 16:43
Инвестпривлекательность Южного Урала повысили за счет сокращения сроков оформления имущества
Общество
Организаторы Экономического диктанта разыскивают победителей акции в Челябинске
сегодня в 16:37
Организаторы Экономического диктанта разыскивают победителей акции в Челябинске
Общество
Глава Центробанка спела про новые купюры
сегодня в 15:47
Глава Центробанка спела про новые купюры
Общество
Южноуральских доноров просят пополнить банк крови
сегодня в 15:29
Южноуральских доноров просят пополнить банк крови
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна