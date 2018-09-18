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Зюраткуль признали одним из самых красивых озер России

Эксперты оценили местность, в которой расположен водоем.
сегодня в 16:31
  |  Общество

Озеро Зюраткуль признано одним из самых красивых мест в России. Отмечается, что водоем является единственным на Урале озером, расположенным на высокой отметке — 724 метра над уровнем моря. Кроме того, это единственное озеро, которое лежит на Западе Уральского хребта.

В современном состоянии озеро представляет собой серповидную чашу, окруженную горными хребтами, склоны которых покрыты горной тайгой (ель, пихта), переходящей в субальпийские луга, на вершинах хребтов расположена горная тундра. Встречаются на Зюраткульских берегах и березовые рощи. В наше время многие леса побывали под вырубками. Только на «Каменном мысу» и мысу «Долгий ельник» сохранились нетронутые коренные участки темнохвойной тайги. — рассказали в министерстве экологии.

Отметим, что на Южном Урале таких участков единицы. Горные массивы Зюраткуль, Москаль, Лукаш образуют каменистые мысы, которые чередуются с заболоченными межгорными понижениями. Благодаря высокому качеству воды производится подпитка нижележащего водохранилища, расположенного у города Сатки, которое используется для водоснабжения города.

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