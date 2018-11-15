/ Приложение-путеводитель появилось у Национального парка «Зюраткуль»

В нем можно посмотреть маршруты и узнать о достопримечательностях.
Национальный парк «Зюраткуль» запустил в работу приложение-путеводитель. В нем есть информация о достопримечательностях и проживании в домиках. Кроме того, в приложении можно просмотреть маршруты и узнать свои координаты. Кстати, работает оно в оффлайн режиме.
Приложение для смартфонов «Путеводитель по национальному парку «Зюраткуль» — особенное. Подобные есть только у 5 особо-охраняемых территорий, например, у национального парка «Куршская коса».
Программу для своего телефона уже можно скачать в Google Play, версия для iOS появится позже.
Также, у Национального парка обновился сайт
, на нем можно найти информацию о туризме и проживании, прочитать историю парка, посмотреть фотографии природы и кадры из фотоловушек. Также, можно перейти на интерактивную карту, где кликабельны все объекты и можно прочитать информацию о них.
Сотрудники парка настоятельно рекомендуют, не смотря на то, что в приложении есть маршруты, отправляться на их изучение в одиночку. Помните о безопасности и отправляйтесь в путь только с опытным проводником.