Приложение-путеводитель появилось у Национального парка «Зюраткуль» В нем можно посмотреть маршруты и узнать о достопримечательностях.

Национальный парк «Зюраткуль» запустил в работу приложение-путеводитель. В нем есть информация о достопримечательностях и проживании в домиках. Кроме того, в приложении можно просмотреть маршруты и узнать свои координаты. Кстати, работает оно в оффлайн режиме.



Приложение для смартфонов «Путеводитель по национальному парку «Зюраткуль» — особенное. Подобные есть только у 5 особо-охраняемых территорий, например, у национального парка «Куршская коса».



Программу для своего телефона уже можно скачать в Google Play, версия для iOS появится позже.



Также, у Национального парка обновился



Сотрудники парка настоятельно рекомендуют, не смотря на то, что в приложении есть маршруты, отправляться на их изучение в одиночку. Помните о безопасности и отправляйтесь в путь только с опытным проводником. Национальный парк «Зюраткуль» запустил в работу приложение-путеводитель. В нем есть информация о достопримечательностях и проживании в домиках. Кроме того, в приложении можно просмотреть маршруты и узнать свои координаты. Кстати, работает оно в оффлайн режиме.Приложение для смартфонов «Путеводитель по национальному парку «Зюраткуль» — особенное. Подобные есть только у 5 особо-охраняемых территорий, например, у национального парка «Куршская коса».Программу для своего телефона уже можно скачать в Google Play, версия для iOS появится позже.Также, у Национального парка обновился сайт , на нем можно найти информацию о туризме и проживании, прочитать историю парка, посмотреть фотографии природы и кадры из фотоловушек. Также, можно перейти на интерактивную карту, где кликабельны все объекты и можно прочитать информацию о них.Сотрудники парка настоятельно рекомендуют, не смотря на то, что в приложении есть маршруты, отправляться на их изучение в одиночку. Помните о безопасности и отправляйтесь в путь только с опытным проводником. Поделиться: Общество Зюраткуль признали одним из самых красивых озер России Общество Четыре лосенка нашли пристанище на ферме в нацпарке «Зюраткуль» Общество Лось провел для туристов экскурсию по нацпарку «Зюраткуль» Общество Лесную жизнь сняли сотрудники национального парка «Зюраткуль»

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Это интересно

Важное в СМИ

Последние новости