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сегодня в 14:04
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/ На Южном Урале снова вырос ледяной фонтан

На Южном Урале снова вырос ледяной фонтан

Полюбоваться на диковинку можно в нацпарке Зюраткуль.
сегодня в 14:59
  |  Общество

Ледяной фонтан снова появился на территории национального парка Зюраткуль. Эта достопримечательность уникальна — в России больше таких не встретишь. Из-под земли бьет чистая артезианская вода, которая застывает в разных формах, создавая красивые ледяные скульптуры.

Фонтан появился в 1976 году, когда буровики искали железную руду, а нашли мощнейшую подземную реку, которая начала бить фонтаном. Поток был таким мощным, что через время выбил заглушку, которую поставили буровики. Позже поставили металлическую заглушку с отверстиями, так и образовался фонтан.

Каждую зиму он приобретает разные формы и достигает разных размеров, но неизменно лед остается голубого цвета. Сейчас он всего 3 метра, но в некоторые года он достигает целых 16 метров в высоту.

Ледяной фонтан — одна из главных достопримечательностей саткинского района, сюда приезжают не только местные жители, но и люди из других областей. Мы с семьей приезжаем каждый год, фонтан всегда выглядит по разному. Постоянно тут фотографируемся, дочка очень любит сюда приезжать. — рассказывает Марина Фомина, жительница Сатки.

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