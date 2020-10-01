В Челябинске прозвучит сигнал гражданской обороны «Внимание всем!»

Проверка системы оповещения состоится 2 октября 2020 года.

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В Челябинске проверят готовность автоматизированной системы централизованного оповещения. Знакомый сигнал «Внимание всем!» прозвучит в городе 2 октября 2020 года. Испытание сирен начнется в 11:00 и продолжится до 14:00 часов.

«2 октября будет проверена работоспособность всей системы, челябинцев просят сохранять спокойствие», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Напоминаем, что продолжительное звучание сигнала «Внимание всем!» оповещает население о чрезвычайной ситуации. В случае, если система сработала, необходимо включить телевизор или радио, чтобы послушать сообщение от органов местной власти.