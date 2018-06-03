/ Демографическая яма «снизила» количество школьников на 20%

Аналогичные тенденции отмечаются среди студентов.

Численность учащихся в российских школах в период с 2000 по 2017 годы снизилась более чем на 21%. Это отмечают в правительстве страны. Сокращение числа школьников исследователи связывают с кризисом 90-х годов, когда рождаемость снизилась.

Проблема в том, что в период активного репродуктивного возраста и деторождения вступают дети, рожденные в начале и середине 90-х. И поэтому, вслед за всплеском рождаемости, имевшем место в 2010—2015 годах, Россию к 2025 году ждет снижение рождаемости и более глубокая демографическая яма, чем в 1990-х годах. Поэтому ставка на сбережение человека или человеческого фактора приобретает стратегическую значимость. — передает «Российская газета» слова председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова.

Отметим, что ученые Института народнохозяйственного прогнозирования РАН предсказывают плавное перемещение этой тенденции со школьников на учащихся профессиональных и высших заведений.