Телеканал ОТВ покажет фильм о знаменитом южноуральском снайпере

Василий Зайцев уничтожил более двухсот солдат противника.

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Фильм о южноуральском снайпере покажет телеканал ОТВ. Стрелок Василий Зайцев внёс значительный вклад в победу советских войск в Великой Отечественной войне, а слава о солдате из Челябинской области шла по всему фронту. Именно он уничтожил главного немецкого снайпера и именно ученики Василия Зайцева суммарно убили более 6 тысяч вражеских солдат и офицеров.



Василий Зайцев родился и вырос в селе Еленинка Карталинского района. Перед войной он принимал участие в строительстве Магнитки, а на фронт попал в 1942 году. Ветеран был участником Сталинградской битвы и только за месяц уничтожил 225 солдат и офицеров германской армии и их союзников, включая 11 снайперов. Как говорят историки, слава о Василии Зайцеве гремела на весь фронт.

«Слава о нем гремела на всем сталинградском фронте. И вносила уверенность в то, что раз один человек может столько убить врагов, то мы победим. И рано или поздно отбросим врага от Волги»,— рассказал член Российского военно-исторического общества Игорь Новиков.

Именно Василий Зайцев стал автором фразы «За Волгой для нас земли нет. Отступать некуда». В день Парада Победы телеканал ОТВ покажет специальной репортаж о южноуральском снайпере. Фильм «Зайцев: Отступать некуда» смотрите сегодня, 24 июня, в 20:05.