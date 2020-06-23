Челябинск присоединится к акции «Звон Победы»

Афишу мероприятий представили горожанам.

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В среду, 24 июня, в 12.00 стартует акция «Звон Победы». В этот день в честь Мира на Земле ровно минуту будет раздаваться всеобщий гудок: зазвучат предприятия, транспорт и заводы. К акции присоединятся и челябинцы.

В Челябинске у Вечного огня в небо выпустят 75 белых голубей. На площадке у «Бовида» на проспекте Ленина 15 украшенных авто включат сигнал, само здание подсветят цветами флага. Тем временем челябинский тракторный завод запустит систему оповещения ГО и ЧС.

Самой масштабной частью акции станет городской транспорт. На минуту троллейбусы и трамваи остановятся, прозвучит гудок, а пассажиры услышат краткую справку о мероприятии.

Добавим, что к «Звону Победы» присоединятся и челябинские храмы. Колокола зазвучат ровно в 12.00.