Более 200 мешков мусора: акция по очистке водоёмов стартовала в Челябинской области

Принять участие в мероприятии и помочь природе может любой желающий.

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Накануне стартовала акция по очистке озёр Челябинской области. К ней присоединились не только любители отдыхать на природе и активисты, но и член Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин. Первым делом участники акции отправились на озеро Еловое.

«Более 100 участников, неравнодушных к будущему нашего региона и нашим общим водным ресурсам сделали этом мир чище. 200 мешков мусора, бесконечное количество пластиковых бутылок, кровати (пружины), детали автомобилей, много стекла, алюминиевые банки, предметы мебели и многое другое собрали на озере Еловое экологические волонтеры с Челябинска, Чебаркуля, Миасса, Еманжелинска, Кундравов, Екатеринбурга и других муниципальных образований»,— написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Олег Дубровин.

Политик признался, что безумно рад тому, что вопросы улучшения экологии Челябинской области объединили жителей разных городов и районов.

«Мы можем многое, главное — начать!»— резюмировал Олег Дубровин.

Также член региональной Общественной палаты поблагодарил всех за участие и призвал присоединиться к акции, ведь впереди ещё множество встреч для очистки водоёмов.