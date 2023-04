Хоккеисты «Трактора» стартовали с победы в финале первенства России

В Омске проходит турнир среди игроков не старше 18 лет

В Омске стартовал финал первенства России по хоккею среди команд 2005 года рождения. За победу в турнире борются 14 лучших команд страны. В первой игре хоккеисты «Трактора» U18 разгромили сверстников из новокузнецкого «Металлурга» со счетом 7:1, передает корреспондент ИА «Первое областное».Путевку в финальную часть соревнования «Трактор» U18 завоевал в переходном турнире, который прошел в Челябинске. В решающем матче «черно-белые» обыграли «Горняк» U18 со счетом 10:5 и завоевали последнюю прямую путевку в финал первенства России.На турнире в Омске Челябинские юниоры выступают в группе «А», где им противостоят шесть команд: «Ак Барс» (Казань), «Металлург» (Новокузнецк), «Пинские ястребы» (Пинск), «Сибирь» (Новосибирск), «Югра» (Ханты-Мансийск) и «Ястребы» (Омск). В дебютном матче южноуральские хоккеисты встречались с «Металлургом» из Новокузнецка, который накануне уступил «Сибири» по буллитам — 4:5. Юниоры «Трактора» в своей первой игре на турнире одержали уверенную победу со счетом 7:1.Добавим, что «Трактор-2005» уже второй год подряд принимает участие во всероссийском финале. В 2022 году решающий этап первенства проходил в Челябинске и тогда команда Олега Давыдова и Александра Короболина завоевала бронзу, обыграв в матче за третье место сверстников из питерского СКА со счетом 5:3.26 апреля12:00. «Ак Барс» vs «Трактор»27 апреля12:00. «Югра» vs «Трактор»29 апреля12:00. «Трактор» vs «Пинские ястребы»30 апреля15:00. «Трактор» vs «Ястребы»1 мая12:00. «Сибирь» vs «Трактор»