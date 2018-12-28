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/ Эксперты рассказали, за сколько квартир можно позвать на корпоратив Веру Брежнему и «Руки Вверх!»

Эксперты рассказали, за сколько квартир можно позвать на корпоратив Веру Брежнему и «Руки Вверх!»

Спойлер: для приглашения многих звезд придется очень сильно потратиться.
сегодня в 19:06
  |  Общество

Специалисты сайта N1.RU сравнили стоимость выступления пяти звезд шоу-бизнеса на новогоднем корпоративе с ценами на квартиры в Челябинске. Аналитики пришли к выводу, что для приглашения многих звезд придется очень сильно потратиться.

Для расчетов был взять только гонорар за выступления звезды длительностью около часа. Райдер не был включен в расчеты. Информацию о сумме гонорара специалисты портала получили от официальных представителей звезд.

По данным N1.RU, самым высоким гонорар среди артистов, которые были выбраны для сравнения, оказался у группы «Руки Вверх!». Так, стоимость 45 минутного выступления этого коллектива обойдётся заказчику примерно в 5 млн руб. За эту сумму можно купить две обычных двухкомнатных квартиры в центральной части Челябинска либо «трёшку» в жилом комплексе комфорт класса. Выступление примерно такой же продолжительности, но в лице Веры Брежневой, обойдется в 4,2 млн руб. Это средняя цена обычной трёхкомнатной квартиры в Центральном районе города, или двух недорогих двухкомнатных. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе портала N1.RU.

Выступление Ольги Бузовой, Алексея Чумакова, или группы «Дискотека Авария» будет стоить около 2 миллионов рублей. По утверждению экспертов, за эти деньги можно купить обычную двухкомнатную квартиру во многих районах Челябинска, поскольку средняя цена «двушки» по всем районам города составила 2.17 миллионов рублей.

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