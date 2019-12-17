Утром деньги, вечером Новый год: нужен ли корпоратив южноуральцам

Специалисты компании HeadHunter провели исследование среди жителей Челябинской области.

Послушать 00:00

87% участвующих в опросе рассказали, что в их компании отмечают Новый год, у 37% служащих в почете Международный женский день, а 35% всегда празднуют День рождения компании, 27% чествуют Защитников Отечества. 10% вообще ничего не отмечают: как правило — это рабочий персонал (19%) и медики (18%).

«Подавляющее большинство челябинцев посещают новогодние корпоративы, исключение составляют 27% респондентов. По этому параметру регион занимает третье место в стране после Белгородской и Томской областей, где от празднования Нового года с коллегами отказываются 29% и 33% опрошенных соответственно», — информируют аналитики.

Замечено, что чем больше опыт работы сотрудника в данной организации, тем выше вероятность, что он посетит праздник с коллегами. Среди соискателей с опытом от 1 до 3 лет 74% пойдут на корпоратив, а среди тех кто трудится более 6 лет — уже 86% с радостью отметят любой повод. Отметим, что у 17% южноуральцев подобные торжества не считаются обязательными.

Часто компании организуют разные праздники для разных отделов — о таком подходе рассказали 38% респондентов. Обычно это практикуется среди представителей сферы безопасности (51%), медицины и производства (по 45%).

«35% челябинцев утверждают, что новогодний корпоратив в их организации проводится за счет компании. 43% заявили, что у них счет делится на части между компанией и сотрудниками, 22% работников сами оплачивают свой праздник. Как правило, такое происходит в госсекторе и НКО (35%)», — сообщает агентство.

Забавно, но 21% южноуральцев отмечают новогодний корпоратив на рабочем месте. Такие данные ставят нас на второе место по стране, действительно, зачем далеко ходить? 59% трудящихся отмечают торжество в ресторанах, кафе или столовых, а 19% вообще берут в аренду отдельное помещение.

Исследование выявило, что наш брат больше любит деньги, нежели совместное веселье: 71% жителей области выбирая между премией и корпоративом, предпочитают первое и только 19% готовы плясать под елочкой.