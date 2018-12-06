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/ Треть челябинцев осталась без новогоднего корпоратива

Треть челябинцев осталась без новогоднего корпоратива

Организации не спешат радовать сотрудников гулянием.
сегодня в 09:56
  |  Общество

Треть работающих челябинцев не отпразднуют наступающий Новый год с коллегами: их организация не устраивает корпоратив. Этот вариант в опросе компании интернет-рекрутмента HeadHunter выбрали 34% участников. Остальным повезло больше: чаще всего работники отправляются на внешние площадки, где все уже организовали за них, чуть менее популярный вариант — посиделки в кафе и ресторанах с коллегами, а некоторые остаются в офисе, и фуршет проходит прямо на рабочем месте.

Любопытно, что вместе собираться в кафе, ресторанах или клубах на Новый год обычно предпочитают представители медицинской сферы (55%) и юристы (40%). А вот корпоративы на внешних площадках популярнее в сфере добычи сырья (50%), у банковских сотрудников и в IT-отрасли (по 47%). — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе HeadHunter.

По результатам опроса, в 9% случаев новогодние корпоративы имеют неприятные последствия для некоторых его участников. Многих увольняют за непотребные разговоры с начальством, неприличное поведение или плохие шутки по отношению к руководству.

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Комментарии

Мария
11:34, 06.12.2018
Ой-Ё!!! Разве это проблема? Людей увольняют, сокращают, оставляют без средств к существованию... вот проблема! У нас на предприятии проводят корпоратив, и идут туда привилегированные, так остальные только рады, что не надо сидеть за одним столом с привилегированными и делать вид, что понимаешь их якобы тонкий юмор!

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